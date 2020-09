India, crolla palazzo di tre piani: 10 morti e 25 dispersi

In India, a Bhiwandi, è crollato un edificio residenziale a tre piani alle prime ore del mattino: ad ora sono 10 i morti e 25 i dispersi segnalati dalle autorità

Sono dieci i morti e venticinque i dispersi al momento in India a causa del crollo di un edificio a tre piani, ma i numeri nelle prossime ore potrebbero peggiorare.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, a Bhiwandi, non lontano da Mumbai, intorno alle 3:40 del mattino (ora locale) è crollato un palazzo a tre piani.

India, crollo di un edificio: altre venti persone ancora intrappolate

Sul posto sono immediatamente accorsi 40 operatori di emergenza e 30 soccorritori della National Disaster Response Force che avrebbero, ad ora, estratto undici persone vive dalle macerie. Il direttore generale della squadra speciale, Satya Naltre rayan Pradhan, ha spiegato che l’equipé armata di attrezzature speciali, con al seguito cani da fiuto, stanno cercando di salvare una ventina di persone ancora intrappolate. Al momento non è ancora chiara la causa che ha portato all’improvviso crollo, ma tra giugno e settembre questi fenomeni non sono nuovi visti i monsoni e la fragilità delle costruzioni.

Intanto una buona notizia per il paese giunge dal Taj Mahal che ha riaperto dopo circa 6 mesi di chiusura causa Covid. Da oggi i visitatori giornalieri potranno essere solo 5 mila e sarà obbligatorio indossare la mascherina così come il rispetto del distanziamento fisico. Intanto continuano a crescere i numeri legati all’epidemia con 1.130 decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 87.882 morti. I nuovi casi sono stati 86.961 per un complessivo di 5.487.580 da inizio pandemia.

