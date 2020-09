Un agente della Guardia di Finanza che era in servizio al seggio elettorale Parisi-De Santis di Foggia ha subito il furto della pistola di ordinanza dopo essere stato narcotizzato

Poco più di 24 ore dall’apertura dei seggi elettorali ed a poco più di 3 ore dalla chiusura, i problemi in giro per l’Italia sono stati non pochi. L’ultima notizia giunge da Foggia, dove un militare della Guardia di Finanza di servizio al seggio Parisi-De Santis la scorsa notte ha subito il furto della propria pistola di ordinanza.

Foggia, i ladri hanno rubato anche tre cellulari ed un portafogli

L’uomo, mentre vigilava al seggio di via Marchese de Rosa, sarebbe stato prima narcotizzato per poi venir disarmato. Si sarebbe, infatti, svegliato intorno alle 4 del mattino accorgendosi di non aver più l’arma di ordinanza, una beretta. L’agente ha prontamente dato l’allarme ad altri due militari della compagnia di Manfredonia in servizio con lui. I ladri, secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbero entrati da una finestra dell’istituto adibito a sede elettorale. I delinquenti hanno rubato anche tre smartphone ed un portafogli.

Come già detto, questa è solo l’ultima delle notizie spiacevoli che in queste ore stanno arrivando da tutta Italia. Tra chi, pur sapendo di essere positivo al Covid, va a votare e coloro che hanno fotografato il voto rischiando la denuncia, queste votazioni mostrano ancora una volta lo scarso senso di responsabilità di molte persone.

