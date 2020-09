Fedi rubate ad una coppia che presto si sarebbe sposata. La storia fa il giro del web e il ladro restituisce gli anelli trafugati.

Una storia davvero commuovente quella che ha per protagonisti una coppia che molto presto si sarebbe sposata. La faccenda è accaduta a via Cabrini, in uno dei lotti storici del quartiere di Roma. La coppia protagonista di questa storia si sarebbe dovuta sposare e per questo, il 14 settembre, erano nel pieno dei preparativi. In particolare, si legge su Leggo, in quel giorno la sposa era via da casa, per andare a prendere le bomboniere in un paesino lontano. E la casa, lasciata incustodita, è diventata preda dei ladri, che nel cuore della notte sono entrati ed hanno saccheggiato tutto. Tra le cose che hanno rubato, però, a colpire profondamente la ragazza e tutti i suoi familiari è stato un oggetto in particolare, anzi due. Parliamo delle fedi, che erano a casa sua, e che appena 5 giorni dopo sarebbero servite per ufficializzare il matrimonio.

Fedi rubate a cinque giorni dal matrimonio, ladro impietosito le restituisce ì

La storia ha fatto il giro del web e i due, che erano a meno di una settimana dal matrimonio, hanno condiviso il proprio dolore sui social. In tantissimi hanno condiviso e alla fine la storia è arrivata anche all’orecchio del ladro, che aveva svaligiato casa e aveva anche rubato le fedi. Ad un certo punto, racconta la donna, è arrivato un pacco per lei. Dentro il pacco, il cofanetto intatto con le due fedi. Il ladro, almeno in parte, si è fatto gentiluomo e ha deciso di consegnare gli anelli trafugati, dando la possibilità ai due sposi di sposarsi normalmente e senza dover spostare la data.

