Incredibile scoperta a Saqqara, in Egitto. Sono stati ritrovati 27 sarcofagi, risalenti a più di 2500 anni fa, perfettamente intatti

Come riportato dalla Bbc, è stata appena fatta una delle scoperte più grandi nel suo genere. In Egitto, e più precisamente a Saqqara, alcuni archeologi hanno trovato 27 sarcofagi completamente intatti in un’antica necropoli egizia. Stando alle prime ricostruzione, le bare sarebbero state sepolte più di 2500 anni fa e, da allora, non sono mai state aperte.

Le fotografie pubblicate mostrano i sarcofagi in legno decisamente ben conservati, dipinti con dei colori vivaci ed altri manufatti più piccoli e decorativi. Le bare – riporta Il Messaggero – sono state ritrovate all’interno di un pozzo del sito di Saqqara. Si tratta di un luogo di sepoltura che in Egitto è rimasto attivo per più di 3000 anni, dichiarato inoltre patrimonio mondiale dell’Unesco.

Egitto, 27 sarcofagi a Saqqara: a marzo riaperta la piramide di Djoser

Saqqara è considerato uno dei luoghi più meravigliosi di tutto l’Egitto. Dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco, conserva innumerevoli pagine di storia della cultura egizia. Come riportato dalla Bbc, pochi giorni fa alcuni archeologi hanno ritrovato ben 27 sarcofagi in perfette condizioni, mai riaperti dopo la loro sepoltura. Sempre a Saqqara, lo scorso marzo è stata riaperta la piramide del faraone Djoser. Si tratta della prima costruzione di cemento esistente al mondo, oltre che della piramide a gradoni più antica di tutto l’Egitto.

I lavori di restauro – durati diversi anni – hanno permesso il completo ripristino della facciata esterna, delle scalinate poste nei due ingressi e dei corridoi interni che portano alla camera funeraria e al sarcofago in pietra. La necropoli egizia conserva tante ricchezze e, molto probabilmente, molte di queste non sono ancora state scoperte.

