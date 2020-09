Diletta Leotta scollatissima: décolleté incontenibile – FOTO

Diletta Leotta triova sempre il modo per fare contenti i suoi fans: pochi minuti fa ha postato questa immagine e il suo décolleté sembra esplodere

Chi riesce a fermare Diletta Leotta alzi la mano. Perché sarà l’inizio del campionato di calcio che le ha restituito il sorriso, sarà che ha dimenticato in fretta Daniele Scardina, la bella siciliana è un vulcano di idee. Ma trova sempre il modo per fare contenti i suoi foillower, anche quando non è in bikini oppure in tuta per una delle sue sedute di fitness.

Pochi minuti fa ha postato un’immagine enigmatica. Da una parte lei, la più amata dagli italiani, bellissima anche nella semplicità di un top che esalta le sue generose forme. Dall’altra però c’è un post che apre mondi nuovi: “On Set”, scrive la Leotta che però non svela di più. Tornerà a recitare in un fuilm come aveva fatto con ‘Sette ore per farti innamorare’? Oppure c’è qualche altro progetto in ballo? Lo scopriremo presto e intanto ci godiamo la sua sensualità che ha già raccolto quasi 90mila like in brevissimo tempo.

Visualizza questo post su Instagram ON SET 🎬 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 21 Set 2020 alle ore 11:03 PDT

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta super: minigonna con spacco vertiginoso – FOTO

Diletta Leotta diventa scrittrice, dal 22 settembre il suo primo libro

Ma per Diletta Leotta si sta avvicinando un momento imèportante. Da domani, 22 settemnbre, infatti sarà disponibile “Scegli di sorridere”, suo primo libro. A ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ nei giorni scorsi ha confessato che il progetto è nato durante il lungo periodo del lockdown primaverile. Allora ha avuto il tempo per guardarsi dentro e ha cominciastol a scrivere una sorta di diario ripercorrendo giorie e dolori.

Diletta ha confessato che il gossip è sopportabile (“fa parte del mio lavoro che si parli delle mie relazioni, lo accetto”). E parla di due amori senza citare i nomi. Sono quelli Matteo Mammì e Daniele Scardina: “Sono storie chiuse, ma sono rimasta in buoni rapporti con entrambi”.