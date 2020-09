Coronavirus, tampone obbligatorio per chi arriva dalla Francia 

Coronavirus, scatta l’obbligo del tampone per chiunque arriverà dalla Francia. Ad annunciarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ecco i motivi di tale provvedimento.

Coronavirus, scatta il tampone obbligatorio per chi rientrerà o arriverà dalla Francia. Lo ha annunciato direttamente Roberto Speranza, ministro della Salute, via Facebook. “Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus”, riferisce infatti il politico.

Coronavirus, obbligo di tampone per chi arriva dalla Francia

Un provvedimento doveroso, considerando una situazione nuovamente critica nel territorio transalpino. Con un bilancio totale di 467.614 casi e 31.257 deceduti, il governo ha indetto zone rosse per metà del territorio nazionale. Ben 50 dipartimenti, infatti, sono stati considerati “zona di circolazione attiva del Covid-19”.

Fatale, come è intuibile, è stata la riapertura dei confini e soprattutto le vacanze all’estero. “I dati europei non possono essere sottovalutati. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora”, aggiunge Speranza motivando la decisione presa. In Italia, fortunatamente, la curva epidemiologica è in risalita dopo l’estate ma è ancora contenuta. “Dobbiamo resistere altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi”, ha annunciato lo stesso Speranza una settimana fa in un’intervista a La Repubblica. “Una cura e un vaccino per il Covid sono vicini”, assicurò infatti il ministro.

