Covid-19, allarme in Francia: più di metà del territorio è zona rossa

Covid-19, allarme in Francia: più di metà del territorio è infatti zona rossa dopo quanto accaduto proprio nei giorni scorsi.

Il Covid-19 continua a imperversare in Italia e nel resto del mondo e tra i paesi più colpiti dall’emergenza figura sicuramente la Francia, che conta al momento 467.614 casi e 31.257 morti. Una situazione, dunque, da monitorare con estrema attenzione nei prossimi giorni, ma intanto il Governo ha già preso le prime e drastiche decisioni per limitare i danni. Più di metà del territorio francese, infatti, è stato dichiarato in “zona rossa” e, nello specifico, si tratta di 50 dipartimenti che vengono considerati al momento “zona di circolazione attiva del virus“.

Francia, anche l’allerta meteo preoccupa il paese

Francia che, intanto, deve fare i conti anche con l’allerta meteo. Nella parte meridionale del paese, infatti, in pochissime ore sarebbero caduti più di 450 millimetri d’acqua. e alcuni fiumi potrebbero esondare da qui a breve. Ma non è finita qui. Un automobilista risulterebbe disperso nello stretto di Gard, mentre diverse centinaia di persone sarebbero immediatamente state evacuate dalle zone a rischio.

Sono ore, dunque, di grandissima preoccupazione in Francia sia per l’emergenza Coronavirus sia per quel che concerne le avverse condizioni meteorologiche. Una situazione da monitorare attentamente nelle prossime ore e sui cui vi terremo sicuramente aggiornati in caso di novità rilevanti.

