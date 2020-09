Coronavirus nel mondo, India riapre il Taj Mahal: ma aumentano i casi

L’emergenza sanitaria da Coronavirus resta viva nel mondo intero. In India, nonostante un forte incremento dei casi, riapre il Taj Mahal.

Continua la pandemia da Coronavirus nel mondo. Infatti ad oggi il virus ha provocato ben 959mila decessi in tutto il mondo, con oltre 30,9 milioni di casi di contagio accertati. A far emergere tali numeri ci ha pensato il conteggio della John Hopkins University che, sin dall’inizio dell’emergenza, traccia il numero di contagi e di decessi nel mondo. Infatti ad oggi Usa, Brasile ed India sono i tre paesi più colpiti, e sommando i loro numeri abbiamo quasi la metà dei decessi mondiali, con ben 425mila morti causati dal Covid-19.

Nonostante il grandissimo aumento dei casi, l’India ha deciso di riaprire al pubblico il Taj Mahal. Il mausoleo, infatti, era stato chiuso al pubblico lo scorso marzo, proprio a causa della pandemia. Oggi invece il monumento ha riaperto, con i turisti che saranno obbligati ad indossare la mascherina ed a mantenere il distanziamento sociale. Le visite al monumento di Agra, come detto, dovranno osservare rigide regole, con l’ingresso massimo di 5mila persone al giorno. Inoltre i biglietti saranno acquistabili solamente online ed all’ingresso sarà misurata la temperatura.

Coronavirus nel mondo, Usa: la cerimonia dei Emmy Awards dal salotto di casa

Ma l’emergenza da Coronavirus nel Mondo ha colpito anche la cerimonia degli Emmy Awards, ossia gli Oscar’s della televisione. Durante la cerimonia, Catherine O’Hara ha ricevuto la sua statuetta come migliore attrice in una serie comica per Schitt’s Creek, da un uomo che indossava una tuta-smoking di protezione biologica anti-Covid. Anche Eugene Levy e suo figlio Daniel hanno ricevuto la statuina dallo stesso uomo.

Icononica la presentazione di Jimmy Kimmel, presentatore degli Emmy’s, che ha presentato lo show esclamando: “Benvenuti ai PandEmmy’s“, un gioco di parole tra “Pandemia” ed “Emmy” che ha scatenato l’ilarità degli spettatori a casa. Inoltre alla fine del monologo, Kimmel si è mostrato solo, nello Staples Center di Los Angeles, ricordando la decisione di non avere pubblico a causa della pandemia.

L.P.

