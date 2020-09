Secondo un briefing, in Gran Bretagna c’è il rischio che ad ottobre i casi da Coronavirus tornino a toccare soglia 50mila al giorno

I dati relativi al Coronavirus sono in aumento in tutta Europa, e stanno tornando a preoccupare i vari governi. Tra i paesi maggiormente in difficoltà, ci sono la Spagna e la Francia. Stando a quanto riportato da un briefing tra i professori Patrick Vallance e Chris Whitty, presto anche in Gran Bretagna la situazione potrebbe peggiorare.

50mila casi al giorno e 200 decessi: è questa la previsione dei consiglieri del governo di Boris Johnson, qualora non si riuscisse a fermare il rimbalzo dei casi quanto prima. I due esperti hanno indicato la necessità di restrizioni sui contatti sociali, in tutte le aree dove l’indice Rt è superiore a 1.

Coronavirus, nuove restrizioni a Madrid: i dettagli

Mentre in Gran Bretagna si parla di un possibile peggioramento dell’emergenza Coronavirus, nel resto dell’Europa ci sono governi che stanno attuando diverse restrizioni per tentare di rallentare la curva dei contagi. È il caso della Spagna e, in particolare, della regione di Madrid. Una delle più colpite dell’intera penisola iberica, sta registrando numeri decisamente allarmanti. Solamente nelle ultime 24 ore – riporta SkyTG24 – ci sono stati ben 3mila nuovi positivi.

Per tentare di arginare la diffusione del Covid-19, il governo locale ha imposto nuove restrizioni alla mobilità, che riguarderanno all’incirca 850mila abitanti. Se la situazione non dovesse migliorare, i lockdown locali potrebbero estendersi. Insieme alla Francia, la Spagna è il Paese maggiormente colpito dal Coronavirus nelle ultime settimane.

