A Frignano, in provincia di Caserta, la notte dello scorso 20 settembre un uomo di 48 anni ha accoltellato suo fratello. Successivamente ha tentato il suicidio.

È successo a Frignano, in provincia di Caserta, in Campania. Qui, lo scorso 20 settembre, un ragazzo ha accoltellato suo fratello per poi barricarsi in casa. Il ragazzo avrebbe minacciato il suicidio.

I primi ad intervenire sono stati gli operatori del 118, i quali hanno immediatamente allertato i carabinieri segnalando una persona ferita in seguito ad una lite familiare.

Una volta sul posto le forze dell’ordine hanno potuto constatare che, un uomo di 48 anni residente a Casaluce, in provincia di Caserta, aveva utilizzato un coltello da cucina per ferire il fratello, questi residente a Frignano.

Caserta, 48enne accoltella il fratello e tenta il suicidio

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, i motivi di questo litigio, sfociato in un tentato omicidio, sono abbastanza futili e riguardano questioni di natura familiare.

Il fratello del 48enne, in seguito alla ferita riportata è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale G. Moscati di Aversa. Dai primi accertamenti risulta non essere in pericolo di vita la vittima.

Il 48enne, fratello della vittima, dopo aver colpito violentemente il suo consanguineo con un coltello da cucina, in preda al panico si è chiuso in casa minacciando di togliersi la vita.

Per evitare ripercussioni gravi sulla vicenda, i carabinieri hanno deciso di attivare il protocollo di negoziazione attraverso un personale specializzato del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Caserta.

L’agente avrebbe passato l’intera notte a parlare e trattare con l’uomo che era deciso di commettere l’estremo atto. Solo alle prime luci dell’alba l’uomo sì e deciso ad uscire dalla propria abitazione e a consegnarsi illeso ai carabinieri del Comando provinciale di Caserta.

