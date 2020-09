Paulo Fonseca è sempre più out, mentre Max Allegri sempre più in. La nuova società ha le idee chiare e vuole puntare in alto.

In casa Roma si vivono ore concitate. La nuova proprietà, rappresentata da Dan Friedkin e suo figlio Ryan, oltre che ad essere molto vicina alla squadra – a Roma con Pallotta mai successo -, vuole dare una nuova impronta a questo club.

La società capitolina in questa sessione di calciomercato non è stata particolarmente attiva. Sono arrivati semplicemente due rinforzi e uno è Pedro, acquisto della vecchia proprietà, mentre l’altro è Kumbulla. Il primo è un usato sicuro, mentre l’altro, il difensore ex Hellas Verona ha talento ma non può ancora essere titolare in questa squadra.

Paulo Fonseca continua a chiedere per la difesa Chris Smalling, difensore che nella scorsa stagione ha fatto grandi cose all’ombra del colosseo e che i tifosi vorrebbero riabbracciare. Purtroppo la trattativa è tutt’altro che semplice e nelle ultime ore il Manchester United sembra voler reintegrare in rosa il difensore 1989.

Calciomercato Roma, con Allegri in panchina può arrivare l’ex Juve

Il pareggio della prima di campionato contro l’Hellas Verona non è piaciuto né ai tifosi né tantomeno alla nuova proprietà e dirigenza. Il tecnico portoghese ha sbagliato nello schierare in campo alcuni giocatori e convocare Dzeko per poi lasciarlo in panchina.

L’Hellas Verona è sì una di quelle squadre ostiche per i giallorossi, un po’ come l’Atalanta, ma il pareggio non era un risultato da ottenere in questa prima giornata di campionato.

Dopo qualche errore di troppo, dunque, Paulo Fonseca potrebbe salutare dopo solo un anno la Roma. La società, che inizialmente aveva deciso di continuare con lui in panchina, sembra aver cambiato idea.

Dan Friedkin e suo figlio Ryan, hanno in mente di far risorgere la Roma iniziando da un restyling della panchina. Infatti, al posto del tecnico portoghese, la proprietà capitolina vorrebbe un allenatore più navigato. Un allenatore come Max Allegri.

Il tecnico ex Juve ha aperto ad un trasferimento a Roma durante le riprese di Ballando con le Stelle, e dunque se i giallorossi decidessero di affidargli le chiavi della panchina lui di certo non rifiuterebbe.

Insieme ad Allegri però, prende vita anche un mercato diverso. Edin Dzeko è già proiettato verso la Juventus che lo sta aspettando, mentre i giallorossi hanno fermato la trattativa per Milik con il Napoli.

Nelle ultime ore, per il reparto offensivo è spuntato fuori il nome di una vecchia conoscenza del nostro campionato: Mario Mandzukic. Con l’ex tecnico della Juventus, secondo quanto riporta Calciomercato.it, potrebbe arrivare nella Capitale anche Mario Mandzukic. L’attaccante croato classe ’86 è svincolato dopo l’esperienza in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail. Le parti potrebbero accordarsi per un biennale intorno ai 3 milioni di euro a stagione.

