Calciomercato Juventus, pazzesco: Cristiano Ronaldo via a fine stagione!

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo andrà via a fine stagione secondo una clamorosa indisscrezione proprio di queste ore.

Ieri ha realizzato la rete del 3-0 contro la Sampdoria nella sfida valida per la prima giornata di Serie A, ma Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione. Il campione portoghese è legato ai campioni d’Italia da un contratto fino al 30 giugno 2022, anche se appare ormai inevitabile una sua partenza la prossima estate. La società di corso Galileo Ferraris, infatti, ritiene eccessivo l’esborso economico per l’ex Real Madrid e starebbe prendendo in considerazione proprio l’idea di liberarlo un anno prima della fine del contratto. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa importantissima vicenda.

LEGGI QUESTO ARTICOLO >>> Serie A, Juventus-Sampdoria 3-0: highlights, voti e tabellino

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si complica l’arrivo dell’attaccante: i dettagli

Calciomercato Juventus, colpo di scena Cristiano Ronaldo

E adesso arriva la clamorosa indiscrezione di mercato rilanciata da Matteo Caronni nel corso della trasmissione ‘Top Calcio 24’. Secondo il famoso giornalista, la Juventus avrebbe già contattato l’agente di CR7, Jorge Mendes, per comunicargli la propria volontà di cedere il portoghese. L’impegno da 360 milioni di euro sarebbe esagerato anche per una società come la Juve e, quindi, il presidente Agnelli si starebbe muovendo in prima persona per risolvere la questione. L’avventura di Cristiano Ronaldo al Torino, dunque, sembra destinata a concludersi al termine di questa stagione.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Roma, si complica la pista Milik: tensione ai vertici

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, si complica l’arrivo dell’attaccante: i dettagli