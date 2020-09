Calciomercato Juve, colpo di scena all’orizzonte: come infatti riferisce SkySport, è pronto un clamoroso ritorno in bianconero. Alla ricerca di un attaccante e con Edin Dzeko bloccato, la Vecchia Signora potrebbe risolvere così…

Ancora alla ricerca di un centravanti, ora potrebbe esserci un clamoroso ritorno ora in casa Juventus. Come infatti riferisce SkySport, l’ex bianconero Alvaro Morata è rientrato seriamente nel mirino bianconero considerando le difficoltà per Edin Dzeko. Il bosniaco, sebbene sia tutto pronto, resta ancora bloccato alla Roma poiché non si sblocca l’affare per Arkadiusz Milik. Così la Vecchia Signora, per cautelarsi a dieci giorni dalla chiusura del mercato, ha posato gli occhi proprio sull’attaccante spagnolo che conosce molto bene l’ambiente juventino.

Calciomercato Juventus, Morata pronto a tornare

La società – svela l’emittente televisiva – ha già ripreso i contatti con l’Atlético Madrid. La formula dell’eventuale operazione sarebbe quella del prestito oneroso da 10 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 45 e altri 2 di bonus. Da parte del club spagnolo c’è totale apertura, dunque l’affare si farebbe di certo qualora la Juventus decidesse di affondare il colpo.

Ora bisognerà capire solo fino a quando ancora il club piemontese aspetterà. Se la situazione di Milik dovesse sbloccarsi in tempi brevi, allora resterebbe Dzeko la priorità per l’attacco juventino. Ma altrimenti via all’accelerata per Morata che in questi anni ha spesso desiderato un ritorno in Serie A. Nel frattempo Andrea Agnelli – svela sempre Sky -, sempre in attesa di Luis Suarez, ha bloccato anche Olivier Giroud. Insomma: la società non si farà trovare impreparata. Questo è poco ma sicuro.

