Spavento per Valentino Rossi. Ladri tentano di rubare all’interno dell’azienda VR46. I malviventi sono stati messi in fuga.

La griglia di partenza del GP di San Marino vedrà scendere in settima posizione Valentino Rossi. Il nativo di Urbino, nonostante sia riuscito a centrare l’accesso diretto al Q2, non può ritenersi soddisfatto del risultato.

Infatti il 41enne compie il suo giro più veloce con un gap di 359 millesimi dal compagno di box Maverick Vinales e nell’ultimo tentativo cronometrato compie qualche errore.

Qualche errore di troppo che gli è costato iniziare in settima posizione, ma nel warm-up di domenica mattina, il nove volte campione del mondo, proverà a migliorarsi in quei settori dove soffre maggiormente.

Nella sua Misano rincorre l’obiettivo del 200° podio in carriera, ma il traguardo non si preannuncia facile. “Partire dalla terza fila sarà difficile nella MotoGP moderna – ammette Valentino Rossi -. Infatti bastano un paio di decimi per ritrovarsi troppi indietro per puntare al podio.

Valentino Rossi, inoltre, dovrà confrontarsi con Pecco Bagnaia, pilota in ottima forma con la Ducati Desmosedici. Come ha ammesso Valentino, Pecco “guida molto bene perché il suo stile di guida gli permette di sfruttare al meglio la Ducati”.

Bagnaia è un motociclistica intelligente e dotato in quanto è riuscito a compensare alcuni problemi della Ducati e allo stesso tempo è riuscito a sfruttare al massimo alcuni vantaggi come il motore e l’accelerazione.

Valentino Rossi, tentativo di furto alla VR46: i ladri messi in fuga

Valentino Rossi, in pieno tormento per il GP di San Marino, ha dovuto fare i conti con un altro problema. Nella notte del 19 settembre, c’è stato un tentativo di furto alla VR46, l’azienda di Valentino Rossi che si trova in via Pio La Torre, a Tavullia, a poche centinaia di metri dal confine con San Giovanni in Marignano.

I ladri, secondo le prime ricostruzioni, in seguito all’arrivo delle forze dell’ordine e dall’impianto di sorveglianza che protegge l’area come Fort Knox, a mani vuote si sono dati alla fuga in un terreno agricolo limitrofo all’azienda del nove volte campione del mondo.

