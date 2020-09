Paura a Torvaianica. Questa mattina, è avvenuta una sparatoria nei pressi del litorale romano. Ferito un uomo, ricoverato al San Camillo di Roma

Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina a Torvaianica, sul litorale romano. In mezzo ai bagnanti, è avvenuta una vera e propria sparatoria in pieno giorno. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero due uomini i colpevoli della vicenda.

Arrivati nei pressi della spiaggia a bordo di una moto – col volto coperto – hanno accostato e uno dei due è sceso. Dopo aver tirato fuori la pistola, è entrato sull’arenile e ha iniziato a sparare, colpendo un cittadino di origini albanesi. L’uomo ferito è stato portato al San Camillo di Roma in eliambulanza, ed è ora in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da Romatoday.it, era già noto alle forze dell’ordine.

Torvaianica, sparatoria in spiaggia: la ricostruzione dei fatti

Doveva essere una domenica mattina di mare come le altre, ma per i bagnanti di Torvaianica si è trasformata in una giornata di terrore. Uno dei due uomini incappucciati, dopo essere giunto in prossimità del litorale romano, ha dato il via ad una vera e propria sparatoria. Dopo aver colpito un uomo albanese, già noto alle forze dell’ordine, sono scappati in fretta e furia, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Torvaianica, insieme ai colleghi della compagnia di Pomezia.

In queste ore, sono in corso le indagini per capire l’esatta dinamica della vicenda ed individuare i due colpevoli. Al momento, stanno venendo interrogati diversi testimoni, in modo da procedere con la ricostruzione dei fatti.

