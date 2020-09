TikTok, il ban negli Usa slitta al 27 settembre: l’annuncio di Trump

Il blocco dei download di TikTok negli Usa slitterà al 27 settembre. L’annuncio arriva da Trump, che benedice gli accordi con Oracle e Wallmart.

Continua a tenere banco la questione TikTok negli Usa. Infatti il ban dell’app di ByteDance, società cinese, è slittato di una settimana e verrà approvato solamente il 27 settembre. Una scelta, quella di Trump, dettata dall’accordo tra la società orientale e i due colossi statunitensi Oracle e Wallmart. A darne l’annuncio ci ha pensato il Dipartimento del Commercio, che ha confermato il rinvio del ban su decisione del tycoon.

Le trattative di Oracle e Wallmart per l’acquisizione dell’app, graziano così le sorti di TikTok negli Usa. Come spiega in una nota il Dipartimento del Commercio, la decisione è stata presa dopo un progressivo avvicinamento tra TikTok ed i due gruppi americani. L’accordo verte sulla gestione dell’app in territorio statunitense. Infatti se la trattativa andrà a buon fine, Oracle diventerà partner tecnologico, mentre a Wallmart sarà affidata la partnership commerciale. Le trattative, inoltre, hanno ricevuto il “pollice in su” da parte del 45esimo presidente americano.

TikTok, l’app si avvicina agli Usa: confermate le trattative con Oracle e Wallmart

Sull’affare TikTok, proprio il presidente Usa Donald Trump è tornato a dire la sua. Infatti, il tycoon ha affermato che è fantastico il modo in cui stanno andando avanti le trattative. Poi Trump ha concluso rilanciando ed affermando di essere vicino ad un accordo con ByteDance.

La stessa TikTok ha annunciato già l’accordo con Oracle e Wallmart. L’affare, con molte probabilità, metterà fine agli attriti tra l’applicazione e la nazione a stelle e strisce. Ma soprattutto i due accordi garantiranno un futuro al social, anche negli Usa.

Il portavoce dell’app ha dichiarato che Oracle gestirà tutti i dati degli utenti statunitensi e della protezione dei sistemi informatici associati, il tutto per rispettare gli standard imposti dall‘amministrazione Trump. Mentre invece Walmart sarà un partner commerciale. Inoltre oracle diventerà partner di minoranza in TikTok Global. A chiarire questo aspetto ci ha pensato la stessa ByteDance, ricordando che Oracle otterrà il 12,8% di TikTok Global.

L.P.

Per altre notizie di Tech24, CLICCA QUI !