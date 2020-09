Tik Tok, il social media cinese fa causa a Trump per divieto app

Tik Tok ha deciso di fare causa per la seconda volta all’amministrazione Trump. Secondo il social media cinese il tycoon sta commettendo un vero e proprio sopruso.

Per la seconda volta, Tik Tok ha deciso di portare in tribunale l’amministrazione guidata da Donald Trump. L’intento questa volta, è quello di bloccare il divieto sull’app fortemente voluto dal Presidente Usa. Le motivazioni contenute nella documentazione depositata dal social media cinese in tribunale e pubblicate da Bloomberg, parlano di una decisione presa da Trump per motivi esclusivamente politici, prevaricando le autorità americane competenti in materia.

Secondo Tik Tok infatti, la Casa Bianca ha volutamente ignorato le prove a sostegno del massimo impegno dell’app per il rispetto della privacy e della sicurezza dei cittadini americani. Nel documento si legge anche che l’azione portata avanti dal tycoon, sta rischiando di mettere in difficoltà tutti quei milioni di americani che in questo social avevano finalmente trovato un luogo sulla rete per riunirsi ed esprimersi.

Leggi anche: Tik Tok, Walmart entra nella trattativa con Microsoft per l’acquisizione

Tik Tok, New York Time sostiene che il prossimo Ceo sarà il fondatore di Instagram

L’indiscrezione arriva dal New York Times. Secondo il giornale americano sarà Kevin Systrom, fondatore di Instagram, a diventare il prossimo Ceo di Tik Tok. Diventerebbe così il successore di Kevin Mayer, costretto a lasciare l’azienda a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Cina.

Il New York Times scrive che Systrom avrebbe già intrattenuto dei colloqui preliminari, e che è rimasto in attesa del via libera dell’amministrazione Trump. Systrom si era dimesso da amministratore delegato di Instagram nel 2018. Nonostante non abbia fornito motivazioni ufficiali sulla sua scelta, sono in molti a sostenere che la sua rinuncia sia arrivata dopo un lungo scontro con Facebook, che ha rilevato l’app nel 2013, sull’indipendenza del social media.

Leggi anche: Si suicida in diretta, Tik Tok non riesce a rimuovere il video