Sparatoria in spiaggia a Torvaianica, a Roma, con un vero e proprio agguato che è stato condotto ai danni di un uomo nelle prime ore della giornata.

Come al solito un posto che sembra sicuro non lo è stato affatto. Infatti stamattina tutti quelli che erano in spiaggia a Torvaianica, precisamente a Roma, dove la situazione si è scaldata velocemente. Erano le 10.30 quando degli uomini incapucciati si sono spinti sul litorale e hanno iniziato a sparare. I complici si sono divisi, con uno che è entrato sul litorale alla ricerca del bersaglio. L’altro, invece, è rimasto fermo sul motorino, con il motore acceso e prontissimo a fuggire appena il partner sarebbe tornato. Un agguato in piena regola, con delle persone che hanno deciso di abbattere un bersaglio , una persona pericolosa, probabilmente scomoda. Appena notato il bersaglio, subito è iniziata la sparatoria.

Sparatoria in spiaggia, uomo ferito da colpi di pistola

Ad essere stato ferito è stato un uomo, di origini albanesi, di 38 anni. Il ferito è amico del proprietario del lido e ha precedenti per spaccio. Il killer gli ha sparato due volte, alla schiena, prima di correre via dal lido e tornare dal suo complice. Immediatamente i due, nascosti dal casco, riporta ANSA, sono spariti per le strade della capitale. L’uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale. Dovrà essere operato, con delle procedure anche piuttosto complesse, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ora però i vigili indagano e cercano di capire esattamente cosa sia successo. Potrebbe essere infatti l’inizio di una nuova battaglia, forse proprio per il controllo della situazione, del proto, di un potenziale circolo di droga. Senza dubbio ora, però, la zona sarà messa sotto sorveglianza.

