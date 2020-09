Serie A, Juventus-Sampdoria 3-0: highlights, voti e tabellino

Juventus-Sampdoria 3-0: highlights, voti, pagelle e tabellino della 1^ giornata di Serie A. Debutto vincente per Pirlo



Andrea Pirlo bagna subito con tre punti il sui debutto sulla panchina della Juventus e non è un caso che molti cori dei 100o all’Allianz Stadium siano per lui. Nel segno della comntinuità ma anche della nbovità, la sua Juventus. Perché se nei marcatori ci sono Bonucci e Cristiano Ronaldo, timbra il cartellino pure Dejan Kulusevski con un gran diagonale.

La mano del nuovo tecnico comincia a vederri nella determinazione feroce vista soprattutto nel primo tempo per andare a recuperare palla. Pochi tocchi, quasi tutti di prima, e verticalizzazioni continue come chiede Pirlo. Però per sbloccarsi è servito un colpo da biliardo dopo respinta casuale della difesa ma in fondo a Kulusevski il club chiede anche quello.

Quando la condizione è calata, è uscita anche la Samp che però attualmente è poca cosa. Nel finale Bonucci e Ronaldo (per lui tante occasioni traversa compresa). Contro Roma e Napoli nelle prossime due uscite l’avversario sarà di quaqlitùà tecmnica migliore, ma intanto è un bel modo per romprre il ghiaccio.

Juventus-Sampdoria: tutti i voti, il tabellino e gli highlights

MARCATORI: 13′ Kulusevski, 78′ Bonucci, 88′ C. Ronaldo



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 6.5, Chiellini 6; Cuadrado 7 (78′ Bentancur sv), Ramsey 6, McKennie 6.5, Rabiot 6, Frabotta 6.5 (67′ De Sciglio sv); Kulusevski 7 (82′ D. Costa), Cristiano Ronaldo 6.5. All. Pirlo 6.5.



SAMPDORIA (4-5-1): Audero 6.5; Bereszynski 6, Tonelli 5.5 (46′ Yoshida 6), Colley 6.5, Augello 6; Depaoli 5 (46′ Ramirez 5.5), Thorsby 6 (70′ Damsgaard sv), Ekdal 5.5, Jankto, Leris (46′ Quagliarella 5.5); Bonazzoli 6 (70′ Verre sv). All. Ranieri 5.5



NOTE: ammoniti Tonelli (S), Frabotta (J)

