Nel quartiere EUR di Roma, nella notte tra il 19 e il 20 settembre, in un furto ha perso la vita un ladro. Un carabiniere invece è stato ferito.

È successo a Roma, nel quartiere EUR. Qui, nel corso di un tentativo di furto in un palazzo è morto un ladro ed è rimasto ferito un carabiniere. La vicenda è avvenuta nella notte tra il 19 ed il 20 settembre in via Paolo Di Dono, quartiere residenziale sulla Laurentina, nell’area sud della Capitale.

Il custode del palazzo, dopo aver constatato la presenza di alcune persone sospette all’interno di una delle abitazioni del condominio, ha avvertito immediatamente i carabinieri.

Immediatamente dopo la ricezione della segnalazione, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in uno stabile adibito ad uffici, in via Paolo di Dono. Sul posto sono giunte anche pattuglie che hanno provato a fermare i due malviventi che tentavano la fuga.

Potrebbe interessarti anche: Calciomercato Roma, si complica la pista Milik: tensione ai vertici

Roma, ladro ucciso durante un furto: ferito un carabiniere

Nel momento in cui la squadra mobile di polizia avrebbe intimato ai due malviventi di fermarsi, uni di questi si sarebbe avventato contro un carabiniere.

Il ladro, con in mano un’arma da taglio, che dalle prime ricostruzioni sembra essere un cacciavite, ha aggredito il carabiniere ferendolo in modo non grave.

In quel momento i militari che hanno osservato la scena, hanno reagito sparando alcuni colpi di pistola che hanno colpito solo uno dei due ladri. Infatti l’altro è riuscito a fuggire.

Sul posto, in seguito alla chiamata dei carabinieri, è arrivata immediatamente l’ambulanza, ma per il malvivente colpito dai proiettili, un uomo italiano, l’intervento dei sanitari è servito solo per constatarne il decesso.

Del “collega” nessuna traccia. Nonostante l’impiego di altre pattuglie di carabinieri per bloccare le strade intorno il complice è riuscito a scappare. Secondo i militari, l’uomo aveva un’auto parcheggiata lì vicino.

Il militare che è stato aggredito e ferito dal ladro, è stato trasportato presso l’ospedale Sant’Eugenio per le cure del caso. È in corso l’identificazione della vittima.

Potrebbe interessarti anche: Roma: rapina in un supermercato in zona Tintoretto