Omicidio Willy, pendono ben sette precedenti sui fratelli Bianchi. I fascicoli sono già nelle mani della Autorità che ora stanno provando a far chiarezza anche sul loro passato.

Omicidio Willy, peggiore ulteriormente la posizione dei fratelli Bianchi. Non solo la scoperta del reddito di cittadinanza e la dichiarazione del falso a fronte della vita lussuosa, ora emerge anche un grave precedente per uno dei due. Si tratta di Marco, il quale, come racconta Il Messaggero oggi in edicola, è stato protagonista di un grave precedente sempre in termini di aggressioni.

Omicidio Willy, gravi precedenti per i fratelli Bianchi

Secondo quanto emerso, infatti, dovrà andare a processo per rispondere ai danni dopo aver pestato un bengalese a maggio 2018 per futili motivi. In quell’occasione non era con il fratello Gabriele e gli altri coinvolti attuali, ma era in compagnia di altri amici anche loro imputati. Il soggetto è accusato di lesioni gravi, reato che può scattare quando la prognosi supera i 20 giorni. Considerando che è attualmente detenuto a Rebibbia, molto probabilmente Bianchi rinuncerà nel prendere parte al dibattimento in aula.

Potrebbe interessarti anche —-> Coppia gay aggredita a Padova: si erano baciati in pubblico

E non finisce qui. In totale – come si legge dal quotidiano – sono ben sette i fascicoli giudiziari che riguarderebbero i due fratelli. Si tratta sempre di aggressioni, risse e violenza di vario tipo. Nel 2019 avrebbero pestato un indiano (casualità che sia sempre uno straniero?) dopo averlo quasi investito. La sua unica colpa fu dire “ma siete pazzi?”, frase che fece scattare l’ora della coppia che gli arrecò gravi lesioni. Il vaso di pandora, dunque, sta per aprirsi in tutto e per tutto…

Leggi anche —-> Stalking sul lavoro, l’ad cronometrava anche la pausa pranzo