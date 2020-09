MotoGp Emilia Romagna, streaming gratis: dove vedere la gara

Torna l’appuntamento con la MotoGP, con il GP dell’Emilia Romagna. Andiamo a vedere dove seguire la seconda gara di scena a Misano.

Tutto pronto per la settima gara stagionale di MotoGp, che scenderà in pista per il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Si correrà nuovamente a Misano, ma per motivi regolamentari bisogna cambiare il nome del Gp in questione. Dopo una qualifica in cui la sua Yamaha non ha dato il massimo, partirà dalla settima casella Valentino Rossi, pronto a rimontare ed a lottare per il podio.

Grande pole invece del compagno di squadra Maverick Vinales. Lo spagnolo ha staccato tutti con un giro da 1.31.077, lasciandosi a qualche centesimo alle spalle, il pilota australiano della Ducati Pramac, Jack Miller. Completa la prima fila un Fabio Quartararo in cerca di riscatto. La seconda fila la apre Pol Espargaro, seguito da Pecco Bagnaia e Brad Binder. Andiamo quindi a vedere dove seguire, in diretta tv e streaming, la seconda gara stagionale in scena a Misano.

MotoGp Emilia Romagna, dove vedere la gara: Sky o Tv8?

Ancora una volta la MotoGP è offerta in esclusiva da Sky. Infatti l’emittente in pay-tv, anche quest anno offrirà in esclusiva tutte le gare del Motomondiale. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna non sarà visibile solamente sul canale dedicato Sky Sport MotoGp, ma anche in chiaro ed in streaming gratuito su Tv8, come di consueto per le gare italiane. Inoltre da quest anno il Motomondiale sarà offerto anche dalla piattaforma streaming tedesca, DAZN.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno assistere alla gara da Casa, Sky mette a disposizione il servizio SkyGo. La piattaforma streaming di Sky, permette agli abbonati di assistere alla gara in diretta su qualsiasi device mobile: smartphone, laptop e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali, selezionare il canale dedicato ed il gioco è fatto. Inoltre tutte le gare del Motomondiale sono offerte anche da NowTv. La piattaforma streaming di Sky per le serie tv, trasmetterà anche gli eventi sportivi. Ai nuovi utenti NowTv offre un mese di prova gratuito, starà poi all’utente decidere se attivare o meno il servizio a 9,99€ al mese.

Stesso discorso vale per Dazn. Da quest anno la piattaforma tedesca ha acquistato i diritti per la MotoGp. Oltre ai vari device mobili, Dazn sarà disponibile anche sulle console Playstation 4 e Xbox One, basterà solamente scaricare l’applicazione dallo store digitale.



