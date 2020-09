Le Donatella hanno appena condiviso una fotografia che sta mandando in visibilio i tantissimi fan. Ecco cosa hanno condivido le due gemelle italiane.

Le Donatella hanno appena condiviso una foto sul proprio account Instagram ufficiale che sta facendo scalpore. Le due gemelle, infatti, hanno voluto condividere un’immagine che le ritraesse insieme per tutti i propri fan. Il contatore di Instagram parla chiaro è indica 1,1 milioni di persone che voglio seguire le vicende delle due ragazze. La loro vita è molto simpatica ed interessante, inoltre la loro bellezza è assai rara e questo basta per attirare la curiosità di parecchie persone. Le due gemelle, una brunissima e l’altra biondissima, hanno da poco condiviso una fotografia che le ritrae insieme sul proprio profilo ufficiale. I fan sono assolutamente in visibilio per quello che hanno da poco condiviso.

Le Donatella in accappatoio, sotto proprio niente – FOTO

Le due si sono scattate una fotografia, un selfie, probabilmente mentre sono da poco uscite dalla doccia. Le due gemelle indossano un accapatoio molto colorato e appariscente, tipico del loro stile sopra le righe e difficile da imitare. Come al solito a tenere in mano lo smartphone è Giulia Provvedi, la più peperina tra le due, tiene con la mano destra il cellulare con il quale scatta il selfie. Vicino spunta ovviamente Silvia. L’immagine è molto interessante, ed evoca nell’osservatore pensieri lieti e felici. I tantissimi fan stanno commentando e interagendo con l’immagine, sottolineando la tracotante bellezza e le abbondanti beltà delle due gemelle italiane.

