Juventus-Sampdoria, streaming gratis: dove vedere il match di Serie A

Tutto pronto per l’esordio in campionato di Juventus e Sampdoria. Andiamo a vedere dove seguire il match della domenica di Serie A in diretta tv e streaming.

La Juventus, campione d’Italia per nove volte consecutive, è pronta a tornare in campo per l’esordio stagionale contro la Sampdoria. In un Allianz Stadium deserto, Pirlo esordirà sulla scottante ed esigente panchina della Vecchia Signora, con l’obiettivo di iniziare al meglio questa nuova stagione.

Infatti la Juventus parte con un organico leggermente rivoluzionato. Tra i nomi di spicco che hanno abbandonato la Vecchia Signora troviamo Miralem Pjanic, Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain. Paratici ha sostituito i tre calciatori con Arthur, arrivato nello scambio con Pjanic, il giovane statunitense Weston McKennie e la sorpresa dello scorso campionato Dejan Kulusevski.

Dall’altra parte la Sampdoria di Claudio Ranieri, ex dell’incontro, punta ad un campionato più tranquillo rispetto a quello della passata stagione. Dal mercato però è arrivato solamente l’interessante prospetto danese, Mikkel Damsgaard. Mentre invece tra le cessioni troviamo nomi come Murru, Karol Linetty e Caprari. Ma il presidente Ferrero, prima della fine del Calciomercato è pronto a regalare a mister Ranieri l’ala di provenienza Monaco, Keita Baldè. Andiamo adesso a vedere dove sarà possibile seguire il match.

Juventus-Sampdoria, dove vedere il match: Sky o Dazn ?

L’esordio stagionale di Juventus e Sampdoria sarà offerto in esclusiva da Sky. La piattaforma pay-tv di Rupert Murdoch, trasmetterà la gara dell’Allianz Stadium su tre canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellitare, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del dtt) e Sky Sport (numero 251 del satellitare).

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match in tv, sarà possibile usufruire gratuitamente della piattaforma streaming SkyGo. Infatti il servizio di Sky è disponibile per tutti i device mobili, dallo smartphone al tablet, fino al laptop. Per usufruirne basterà una semplice connessione ad internet, le proprie credenziali ed il gioco è fatto. Una volta entrati nell’area personale, infatti, basterà cliccare sul canale dedicato per assistere alla partita.

Come per la passata stagione, anche quest anno Sky offre la propria offerta Sport anche su NowTv. La seconda piattaforma streaming di Sky, solitamente è dedicata alle serie tv, ma anche quest anno è stato rinnovato l’accordo per trasmettere tutti gli eventi sportivi in streaming. Per tutti i nuovi utenti, NowTv offre un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, l’utente sarà libero se scegliere di attivare o meno il servizio a 9,99€ al mese.

L.P.

Per altre notizie sul mondo del Calcio, CLICCA QUI !