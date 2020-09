Primi problemi per iOS 14, il nuovo sistema operativo di Apple. Nonostante l’aggiunta della funzione picture-in-picture, non funziona con YouTube

Da qualche giorno, tutti i possessori di un iPhone hanno avuto modo di scaricare iOS 14, il nuovo sistema operativo firmato Apple. Tante le novità introdotte, a partire dai widget. Questi – sulla scia di Android – permettono finalmente di personalizzare la home del melafonino, spezzando la tradizionale griglia di app che ha da sempre caratterizzato gli iPhone.

Ma sono tante le migliorie che il colosso di Palo Alto ha voluto inserire all’interno dell’update, tra cui la modalità picture-in-picture. Questa, tramite Safari, permette di riprodurre un video da un’app e, nel frattempo, utilizzare il telefono per altre funzioni (es. WhatsApp o Instagram). Gli utenti di tutto il mondo stanno apprezzando parecchio la nuova funzione, ma sono già sorti i primi problemi con YouTube.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> TikTok, il ban negli Usa slitta al 27 settembre: l’annuncio di Trump

iOS 14, non va il picture-in-picture con YouTube

È una delle principali novità di iOS 14 ma, a quanto pare, non funziona con YouTube. In realtà, non è ancora chiaro se si tratti di un semplice bug che verrà corretto in avanti, o di una scelta precisa portata avanti dall’app di Google. L’azienda, infatti, possiede il servizio a pagamento Premium che, anche prima dell’ultimo aggiornamento, permetteva di riprodurre video e musica in background. La decisione di non permettere il picture-in-picture su iPhone, perciò, potrebbe essere proprio ricollegabile all’abbonamento.

Il problema non si presenta però da iPad. In questo caso, riproducendo un video incorporato in una pagina web – e se si sta utilizzando YouTube su Safari – si può utilizzare il picture-in-picture. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, Apple (o YouTube stessa) fornirà chiarimenti agli utenti.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Call of Duty Cold War, Alpha disponibile su PS4, Xbox e PC: dove scaricarla