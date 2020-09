Una insegnante è morta poche ore fa e cosa sia accaduto è ancora un mistero. Si sa soltanto che il delitto commesso è stato incredibilmente cruento e spietato.

Un’insegnante è stata ritrovata morta, con estremo orrore, dal marito e dal figlio che rientravano a casa. Il fatto è accaduto nel piccolissimo paesino di Zoppola, in Friuli. Qui la signora, Alessandra Francescutti, di anni 45, si era trasferita da poco tempo, avendo da pochissimo trovato un nuovo lavoro. Aveva da poco avuto la cattedra all’istituto San Vito, che aveva scelto proprio lei per il prossimo corpo docenti. Avrebbe dovuto insegnare in questo momento delicato, in cui il Covid-19 è problematico e l’intera scuola si trova in un momento critico della propria storia. La situazione è certamente complicata e avere delle persone a cui affidarsi, di cui fidarsi, è fondamentale. E tutti, piano piano, stavano iniziando a fidarsi completamente della donna 45enne, che però ha avuto una fine veramente atroce, orribile.

Insegnante morta, ritrovata in un lago di sangue dal marito

Nel pomeriggio il marito e il figlio della donna, che ha meno di nove anni, erano usciti. Sono poi rientrati a casa e quello che hanno visto li ha lasciati traumatizzati a vita, non c’è dubbio. La donna che hanno amato e conosciuto nel corso della loro vita, infatti, era ferma per terra, immobile, in una pozza di sangue. Subito hanno chiamato le autorità, che hanno fatto le indagini del caso e isolato la scena del crimine. Il marito anche è ovviamente sospettato, purtroppo, come spesso accade in queste situazioni in cui uno dei due coniugi scompare. La situazione è senza dubbio complicata e ora l’intero paesino è con il fiato sospeso, in attesa di una risposta a tante domande.

