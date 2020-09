È morta Rossana Rossanda, fondatrice del Manifesto: aveva 96 anni

Rossana Rossanda è morto all’età di 96 anni. La donna, giornalista e scrittrice, era stata la fondatrice del Manifesto e una storica dirigente del Partito Comunista.

Rossana Rossanda si è spenta nella notte all’età di 86 anni nella sua abitazione a Roma. A darne la notizia è stato il giornale Il Manifesto, di cui la donna fu la fondatrice, che inoltre annunciato per la giornata di martedì un’edizione speciale per ricordarla. La Rossanda fu una giornalista e scrittrice e una dirigente storica del Partito Comunista. Venne però espulsa nel 1969. Da giovane era stata un’antifascista convinta che aveva anche partecipato direttamente ai movimento di Resistenza.

Rossana Rossanda, una comunista mai pentita ma sempre critica

È stata inoltre l’unica giornalista in Italia a essere riuscita ad ottenere un’intervista su Aldo Moro con Mario Moretti, capo delle Brigate Rosse. Fu allievo dell’economista Antonio Banfi e amica di Jean Paul Sartre. Nel 2005 scrisse un’autobiografia intitolata “La ragazza del secolo scorso” pubblicata da Einaudi. Si è sempre definita una comunista che non si è mai pentita ma che è rimasta sempre critica. E questo fu anche il motivo della sua adesione alla sinistra critica all’interno del PCi che le costò l’espulsione. Abituata a concedere interviste schiette e dirette in cui non si è mai nascosta davanti alle domande scomode.

