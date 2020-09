Diletta Leotta super: minigonna con spacco vertiginoso – FOTO

Diletta Leotta super: minigonna con spacco vertiginoso come evidenzia la foto appena pubblicata dalla bellissima conduttrice di DAZN.

Ieri finalmente ha avuto inizio la stagione calcistica di Serie A e i tantissimi fan di Diletta Leotta hanno avuto modo di apprezzare nuovamente il fascino e le competenze professionali della splendida conduttrice siciliana. La 29enne originaria di Catania, infatti, era di scena al ‘Bentegodi’ per l’anticipo serale della prima giornata tra Hellas Verona e Roma e, come da copione, non ha deluso le aspettative. Proprio come conferma la foto appena pubblicata, con in didascalia queste parole: “Scegli di sorridere io riparto sempre da li… buona la prima!“.

Diletta Leotta, che ritorno su Dazn: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta indossare una camicia bianca e una minigonna rosa con spacco laterale che evidenza tutta la sua bellezza. Una mise intrigante che ha riscosso il solito grande successo facendo impazzire i tantissimi follower della bella bionda. Ecco la FOTO appena pubblicata da Diletta Leotta sulla propria pagina Instagram:

