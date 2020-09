Covid-19, riscatta l’obbligo della mascherina a Formia: l’ordinanza 

Covid-19, torna l’obbligo della mascherina anche all’aperto nel comune di Formia. La decisione è ufficializzata dall’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Coronavirus, scatta l’obbligo della mascherina nel Comune di Formia. Lo riferisce l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, evidenziando la necessità di indossare ora anche all’aperto lo strumento sanitario in virtù dei nuovi casi riscontrati individuati nel territorio. “Il Comune di Formia ha emesso un’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina protettiva quando si esce dalla propria abitazione e ci si trova in un luogo pubblico. Ad oggi per il cluster del mercato ittico di Formia si registrano 23 casi positivi”, si legge nella nota.

Covid-19, obbligo della mascherina a Formia

La direttiva è scattata dalla giornata di ieri e sarà in vigore fino a nuove indicazioni: “La realizzazione del drive-in è stata possibile grazie alla sinergia tra la Asl di Latina e le Unità mobili Usca-R. Il coordinatore dell’Unità di crisi regionale, Alessio D’Amato, è in costante contatto con la Asl di Latina e il presidente della Commissione Salute”, si legge nella comunicazione.

Nel frattempo si fa sempre più preoccupante l’intero scenario laziale. Sui 1638 nuovi contagiati di ieri, infatti, ben 198 provengono dal Lazio che continua ad essere uno dei territori con più infetti dal post lockdown ad oggi. Solo la Lombardia ha riscontrato più casi, ovvero 243, nelle ultime 24 ore. Attualmente sono 14.179 i casi totali nella regione, la quale segue Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.

