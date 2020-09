Covid-19, il Premier Pedro Sanchez esclude un nuovo lockdown per la Spagna. Malgrado una situazione nuovamente critica nel Paese, il Presidente del Consiglio opta per altre soluzioni.

La Spagna dice ‘no’ a un nuovo lockdown. Per quanto la situazione torni a farsi nuovamente seria nel Paese iberico, il governo non prevede una nuova chiusura totale. E ad assicurarlo è direttamente il Premier Pedro Sanchez, intervenuto ai microfoni de La Sexta, dove ha appunto escluso un tale provvedimento in caso di peggioramenti.

Covid-19, Premier spagnolo esclude lockdown

“Credo che abbiamo gli strumenti per affrontare la criticità e piegare la curva con altre soluzioni. Ma sarà possibile solo stando uniti”, ha infatti riferito il Presidente del Consiglio. Ma il politico non ha nascosto la gravità della situazione. “Guardando i dati la situazione è nuovamente preoccupante”, ha anzi ammesso il referente. Ci sono tuttavia diverse buone notizie a suo avviso.

La prima è il riscontro di tanti pazienti asintomatici, i quali non necessitano di interventi medici. L’altra è che nonostante la curva epidemiologica torni ad aumentare, si riscontra meno mortalità rispetto alla prima ondata. Poi ci sono anche gli ospedali questa volta “molto più preparati” rispetto alla prima criticità.

Sanchez ha inoltre invitato i cittadini a vaccinarsi contro l’influenza nelle prossime settimane, così da salvaguardarsi in parte ed evitare il generarsi di una psicosi con le tante persone che potrebbero scambiare la classifica influenza con i sintomi da Covid-19. Nella capitale, intanto, da venerdì sono scattati nuovi mini lockdown mirati a risollevare la città dopo il nuovo flusso critico.

