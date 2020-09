Coronavirus Londra, il governo valuta un nuovo lockdown

Coronavirus Londra, il governo sta pensando di introdurre un nuovo lockdown alla luce dei casi che stanno aumentando

Londra riscopre la parola paura ed è pronta a prendere di nuovo provvedimenti decisi. Lo ha annuniato oggi il segretario alla Salute britannico, Matt Hancock che ha puntato il dito contro un obiettivo preciso. Secondo lui e quindi il governo l’estate ha portato ad un rilassamento generale e ora la Gran Bretagna rischia di pagare un conto carissimo.

“Ora è il momento in cui tutti devono tornare a seguire le regole”. Anche perché sono è in corso un dibattito intento al governo per un potenziale lockdown almeno a Londra. Boris Johnson nelle ultime ore è stato chiaro: il Regno Unito sta affrontando una seconda ondata di Covid-19, quella èpiù temuta. Per questo sono state decise nuove restrizioni per i residenti delle regioni più colpite, quelle al nord e quelle centrali.

Tra le misure, a partire dal 28 settembre scatterà l’obbligo legale di autoisolamento per le persone positive al test ochiamate a farlo dal Servizio Sanitario Nazionale (NHS). Come ha sottolineato Johnson, “il modo migliore per combattere il virus è che tutti seguano le regole e che le persone a rischio di trasmissione della malattia si isolino”. Chi rifiuta, rischia una multa fino a 11mila euro.

Gran Bretagna, quasi 43mila morti ma le proteste dei no mask non cessano

Sono i numeri a dire che il Regno Unito è di nuovo a rischio. Il 19 settembre sono stati registrati 4.400 contagi e secondo i dati della Johns Hopkins University il Paese ha raggiunto quota 42.848 morti per Covid-19. Inoltre l’ultimo dato sui contagi recita 392.845 casi da inizio pandemia

Nonostante questi però non si fermano le proteste contro il lockdown e l’obbligo delle mascherine ovunque. Il corteo che si è svolto sabato 19 a Trafalgar Square è stato caratterizzato anche da diversi tafferugli e scontri tra manifestanti e agenti.

Il corteo ha sfilato con lo slogan ‘Resist and Act for Freedom‘ (Resisti e agisci per la libertà). Ma in mezzo ai manifestatnti pacifici ci sono quelli che ne hamnno approfittato per creare disordini e la polizia è stata costretta ad intervenire.