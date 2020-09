Coronavirus, Boris Johnson: “Lockdown a singhiozzo per fermare il virus”

Per arrestare l’emergenza Coronavirus in Gran Bretagna, il premier Boris Johnson lancia una sua ipotesi: lockdown a singhiozzo per bloccare il virus.

Continua l’emergenza Covid-19 nel mondo, con il virus che ha ripreso a circolare più velcoemente, visto l’incremento dei casi al termine della stagione estiva. Ad oggi, infatti, sono stati accertati ben 30,7 milioni di casi in tutto il pianeta, tra cui ben 956mila decessi causati dal virus. Il dato che però incoraggia maggiormente è quello delle guarigioni. Infatti ad oggi sono ben 20,9 i milioni di cittadini che hanno contratto il Covid-19, e che sono riusciti a sconfiggerlo.

Tra i paesi più colpiti in Europa, troviamo soprattutto la Gran Bretagna. Infatti ad oggi nel Regno Unito ci sono stati ben 390mila casi, di cui 41,759 decessi. Una situazione particolare quella della Gran Bretagna, in cui si cercano ancora rimedi per ridurre le probabilità di contagio. Così sull’emergenza Coroanvirus è tornato a parlare il premier Boris Johnson, che ha chiesto un “lockdown a singhiozzo“, per mettere un freno alla pandemia. Andiamo quindi a vedere cosa tratta la proposta del premier britannico e come sarà applicata.

Coronavirus, per Johnson lockdown a singhiozzo: il piano britannico

Per arrestare il cammino del Coronavirus, Boris Johnson ha proposto un lockdown a singhiozzo. La proposta del premier britannico prevede lockdown chirurgici per i prossimi sei mesi, fino a quando non sarà pubblicato un vaccino in grado di mettere la parola fine all’epidemia.

A suggerire tale strategia al governo britannico, ci hanno pensato gli scienziati dello Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), che stanno assistendo il Governo nella gestione della pandemia. Secondo SAGE, ci dovrebbero essere dei lockdown di 15 giorni in determinate zone e settori della società, senza però fermare edifici lavorativi e scuole. Una proposta comunque interessante ed alternativa quella degli UK, che provano ad aspettare il vaccino con un metodo alternativo pronto a riservare soprese positive.

L.P.

