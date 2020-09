Coppia gay aggredita a Padova: si erano baciati in pubblico 

Coppia gay aggredita a Padova: a due settimane dal caso Willy, si registra un’altra tremenda violenza che poteva sfociare in dramma. La colpa dei due ragazzi è stato un bacio in pubblico.

A due settimane dall’omicidio di Willy, si registra in Italia una nuova terribile aggressione che poteva finire in tragedia. La violenza questa volta si è consumata a Padova e ha visto protagonista una coppia pestata in pubblico a causa di un bacio. I due ragazzi, un 21enne di Mestre e un 26enne padovano, sono stati aggrediti mentre passeggiavano da un branco formato da quattro ragazzi e due ragazze.

Potrebbe interessarti anche —-> Roma, ladro ucciso durante un furto: ferito un carabiniere

Padova, Coppia gay aggredita in pubblico

Un amico della coppia è intervenuto per sedare la rissa ed ha avuto la peggio, con anche un bicchiere alla testa per il quale ha avuto bisogno di cure mediche in ospedale. La violenza è stata sedata soltanto dall’intervento dei vigili urbani della zona, sopraggiungendo poco dopo anche i Carabinieri del comune. Ora le Forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere per identificare i colpevoli. I ragazzi aggrediti hanno poi deciso di raccontare quanto accaduto in un video postato su Facebook: “Abbiamo deciso di raccontare il tutto perché siamo stanchi di affrontare episodi omofobi. Vogliamo che questi gesti di odio non ci siano più”.

La coppia poi cita proprio quanto accaduto di recente a Colleferro col povero Willy: “Ci torna lui alla mente dopo quanto accaduto, ucciso dalla mascolinità tossica e da coloro che ignorano queste violenze di fronte alla diversità. E’ giunto il momento di dire basta”. I giovani, oltre a denunciare via social, lo hanno fatto anche formalmente stesso la sera dell’aggressione.

Leggi anche —-> Stalking sul lavoro, l’ad cronometrava anche la pausa pranzo