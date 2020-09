Nell’operazione Milik sono sorti alcuni problemi. La Roma ha cambiato le carte in tavola mentre il Napoli ha bloccato le operazioni in corso.

Il precampionato della Roma non è stato esaltante, così come non lo è stato il debutto nella nuova stagione di Serie A: 2020/2021. I giallorossi ieri hanno affrontato gli scaligeri di Ivan Juric e in questo scontro non ci sono stati né vinti né vincitori. Uno sterile 0-0 che ha preoccupato dirigenza e tifoseria capitolina.

La squadra è costituita bene, ma andrebbe rinforzata con un acquisto difensivo (Chris Smalling) e uno per il reparto offensivo. Con l’addio certo di Dzeko la Roma in quel ruolo non ha alternative, e difficilmente riuscirà a rimpiazzare un attaccante del calibro di Edin.

Il bosniaco, nella storia dei marcatori all time giallorossi, è riuscito a raggiungere la quarta posizione con il bottino di 106 reti. Con questo numero di gol, Dzeko ha superato in classifica giocatori che hanno fatto la storia di questo club come Giuseppe Giannini “Il Principe”, Vincenzo Montella e Manfredini. Inoltre Edin è a meno due reti dal grande Amedeo Amadei, bomber del primo scudetto giallorosso.

Detto questo, la possibilità di trovare in tempi brevi un giusto rimpiazzo sembra essere un’impresa ardua. Mai dire mai, ovvio, ma il prescelto per la successione della maglia numero 9, ossia Milik, non sembra poter arrivare al 100%.

Potrebbe interessarti anche: Calciomercato Juventus, Pellegrini sacrificato per un grande colpo

Calciomercato Roma, si complica la pista Milik: tensione ai vertici

Sembrava scontato l’arrivo alla Roma di Milik , ma a quanto pare la pista si è complicata. Infatti, come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la volontà di portare avanti la trattativa c’è, ma a rallentarla è stato il dubbio messo in risalto dal traumatologo svizzero dopo la prima parte delle visite mediche effettuate l’altro giorno a St.Moritz.

Milik ha superato le visite mediche ma con un doppio punto interrogativo. Il primo riguarda il dubbio del traumatologo svizzero, il secondo invece è di natura economica. Il club capitolino avrebbe chiesto alla società partenopea una diversa modalità di pagamento rispetto alla formula stabilita, ossia prestito oneroso a 3 milioni e obbligo di riscatto a 15. Il Napoli, come prevedibile, non ha preso bene questa richiesta e avrebbe fermato le operazioni in corso.

Potrebbe interessarti anche: Calciomercato: i migliori parametri zero sul mercato da Cavani a Gotze