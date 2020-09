Calciomercato Juventus, si complica l’arrivo del centravanti. Pirlo lo vorrebbe avere a sua disposizione quanto prima, ma le richieste del club sono molto alte

La Juventus è una delle squadre protagoniste di questa sessione di calciomercato. Con la nuova era targata Pirlo, Paratici sta cercando di accontentare il neo tecnico bianconero con acquisti mirati e funzionali al progetto. Il valzer degli attaccanti sembra finalmente essere giunto ad una conclusione: Milik alla Roma, Dzeko alla Juventus e Suarez, per il momento, ancora al Barcellona.

L’affare alla fine si farà, con buona pace dei tifosi che volevano vedere in bianconero il campione uruguaiano. In realtà, però, la Juventus non ha finito qui con l’attacco. La società bianconera vorrebbe regalare a Pirlo anche un attaccante di riserva, per far rifiatare i 3 davanti. Tra i nomi sul taccuino del ds Paratici, c’è anche quello di Moise Kean.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> MotoGP, Emilia Romagna: grande gara di Vinales, sfortunato Bagnaia

Calciomercato Juventus, l’obiettivo è Kean: le richieste dell’Everton

Lasciato partire solamente un anno fa, Moise Kean potrebbe tornare alla Juventus in questa sessione di calciomercato. L’affare, dopo i primi dialoghi tra Paratici e l’Everton, sembra essere più complicato del previsto. Inizialmente, si pensava che tutto fosse impostato per un prestito con diritto di riscatto ma – stando a quanto riferisce il Corriere di Torino – il club allenato da Ancelotti avrebbe cambiato idea. Non più prestito con diritto di riscatto, ma oneroso con obbligo di riscatto.

La Juventus tentenna, mentre il giovane talento italiano spinge per un ritorno in bianconero. Nei giorni scorsi, si è parlato anche di un possibile inserimento di Aaron Ramsey all’interno della trattativa. Il giocatore piace all’Everton, ma un aspetto sta frenando la possibile chiusura dell’affare: il costo dell’ingaggio del gallese.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Roma, si complica la pista Milik: tensione ai vertici