Dopo tanto lavoro, l’Inter può raccogliere i suoi frutti. Arturo Vidal, già richiesto da Conte nella scorsa stagione, vestirà la maglia nerazzurra. L’accordo è stato finalmente trovato.

La Serie A è tornata. Nella giornata di ieri, ad aprire le danze due gare: Fiorentina-Torino ed Hellas Verona-Roma. I Viola grazie al gol di Castrovilli, che ha scelto di indossare la gloriosa maglia numero 10, sono riusciti a battere i granata di Giampaolo.

A reti inviolate invece la gara tra gli scaligeri e i capitolini. La Roma ha dominato la prima frazione di gara e non è riuscita a trovare la via del gol a causa dell’assenza di un vero numero 9. Il secondo tempo è stato equilibrato, ma da segnalare i numerosi legni colpiti da entrambe le squadre.

Oggi si giocheranno altre gare fra cui Parma-Napoli e Juventus-Sampdoria. Per l’Inter di Antonio Conte, invece, l’esordio in campionato avverrà il 26 settembre contro la Fiorentina di Beppe Iachini.

Calciomercato Inter, Vidal vestirà nerazzurro: le cifre dell’affare

Il commissario tecnico nerazzurro, Antonio Conte, vuole portare il club meneghino a vincere lo scudetto (ma non solo), e scavalcare la Juventus di Andrea Pirlo. Per poter superare la qualità bianconera, il tecnico nativo di Lecce vuole avere più opzioni per il centrocampo e non si accontenta di giocatori di poco conto.

Infatti, nonostante in rosa i nerazzurri possano vantare di giocatori di un certo calibro come Barella, Sensi, Brozovic e così via, Antonio Conte ha fatto richieste specifiche alla dirigenza nerazzurra.

Il primo nome sulla whishlist dell’Inter era Arturo Vidal, vecchia conoscenza del nostro campionato già allenato da Conte ai tempi della Juventus.

Dopo vari intoppi, ecco che alla fine si è giunti ad un accordo sia con il Barcellona che con il giocatore. I blaugrana si sono accontentati di alcuni bonus per liberarsi del centrocampista, mentre Vidal ha accettato un contratto biennale da 6 milioni di euro.

