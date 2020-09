Cadavere nell’Adda, un ritrovamento veramente macabro che però sta anche aprendo a delle possibilità per la risoluzione di alcuni casi aperti.

Un ritrovamento veramente molto macabro quello che hanno fatto a Berbenno di Valtellina. Alle prime luci dell’alba, come al solito, i pescatori hanno iniziato a sciamare la zona, alla ricerca di prede facili da acciuffare. Mentre erano lì, a sperare che qualcosa abboccasse, però, una visione macabra. Un cadavere che galleggiava sull’acqua, davanti a tutti. Immediatamente i pescatori hanno avvertito i vigili del fuoco con una chiamata. “C’è un corpo che galleggia nell’Adda”, hanno denunciato. Immediatamente sono accorsi, per cercare di comprendere cosa fosse accaduto e fare tutte le indagini del caso sul cadavere che si è rivelato essere di una ragazza. La situazione è ancora in via di chiarimento, ma c’è una pista che la autorità competenti stanno battendo per trovare la verità dietro questo avvenimento bizzarro e macabro.

Cadavere nell’Adda, si pensa ad una ragazza che è scomparsa

Secondo le ultime notizie, riporta ANSA, il cadavere della ragazzina potrebbe risalire alla giovane Hasfa. La 15enne è scomparsa dallo scorso 1 settembre, in seguito ad un incidente. In un picnic di famiglia proprio nella zona, una frana ha trascinato con sé la piccolina, facendola inghiottire dalle acque. Da settimane il padre, un operaio 47enne, si reca sul posto e da solo nuota nelle acque che sono lì vicino, alla ricerca di una risposta che tarda ad arrivare. Ora, però, con ogni probabilità, la risposta arriverà e di certo non sarà lieta. Ma almeno un padre disperato potrebbe finalmente mettersi l’anima in pace. Certo, tutto dipenderà dall’autopsia che verrà fatta sul cadavere e sull’eventuale richiesta di riconoscimento del corpo, ritrovato da pochissime ore che galleggiava tra le acque dell’Adda.

