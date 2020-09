Aviano, grave incendio nel deposito Snua: rischio emergenza ambientale

Sabato scorso è scoppiato un grave incendio ad Aviano, nel territorio dell’ex provincia di Pordenone. C’è il rischio di emergenza ambientale.

È successo ad Aviano, comune italiano del Friuli-Venezia Giulia, nel territorio dell’ex provincia di Pordenone. Qui, nel pomeriggio di sabato scorso, 19 settembre, è scoppiato un violento incendio. Questo incidente potrebbe causare un’emergenza ambientale, per via del materiale che è andato in fiamme.

L’incendio che ha colpito la cittadina di Aviano è scoppiato nel deposito della Snua, impresa che si occupa del trattamento dei rifiuti, in via De Zan.

Come emerso dalle prime testimonianze, il fumo sprigionato era nero, a causa della combustione di materie plastiche e di riciclo. Inoltre, secondo la gente locale, la colonna di fumo era visibile anche a 10 chilometri di distanza, mentre l’odore si poteva sentire anche a Pordenone.

Il capannone principale dell’impresa, come emerso da foto e video catturati dalle persone, era avvolto dalle fiamme nere. Nonostante l’immediato intervento dei militari, la struttura è parzialmente crollata. ​

Poco dopo le 19 è scoppiato l’incendio, mentre sul posto, intorno alle 19.30, sono piombate dodici squadre di Vigili del fuoco da Pordenone, Maniago, Spilimbergo e San Vito, oltre al mezzo NBCR. L’incendio era molto grave e, a causa dei materiali plastici e di riciclo andati in fiamme, un addetto all’impianto ha riportato un principio di intossicazione.

La situazione ambientale dunque, nella provincia di Pordenone, agli occhi degli esperti appare alquanto delicata. Infatti, i sindaci degli altri comuni limitrofi ad Aviano, hanno invitato la popolazione a restare a casa. Non solo. Fino a quando non si avranno delle certezze sulla gravità dell’evento, i cittadini non potranno aprire le finestre.

A valutare i danni ambientali che ha provocato tale incendio è stata la squadra di pronto intervento di Arpa Fvg. Dalle prime informazioni, le fiamme hanno interessato il capannone di rifiuti cosiddetti CSS, ossia combustibile solido secondario.

Altri aggiornamenti sono previsti nella giornata di Lunedì, data in cui si svolgerà un vertice istituzionale con la proprietà al fine di prevenire nuovi episodi, considerato che questo è il secondo in meno di un anno.

