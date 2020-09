WhatsApp, novità per la privacy: in arrivo la funzione contro gli spioni. Riguarderà la versione web della chat più popolare del mondo

WhatsApp non è solo l’app di messaggistica più utilizzata al mondo sugli smartphone, ma anche un modo estremamente efficace per comunicare attraverso il computer. La versione Web, disponibile per browser, permette di ricevere ed inviare messaggi con estrema semplicità anche attraverso il desktop. Tra i problemi che gli utenti avevano riscontrato, però, c’era sempre il tema della privacy. La prima richiesta era quella di poter mantenere la riservatezza massima durante l’utilizzo, rendendo anche questa variante a prova di “spioni”.

Proprio per questo la proprietà di Facebook ha presentato una nuova versione beta (la numero 2.20.200.10) nella sezione dedicata di Google Play, mostrando interessanti aggiornamenti.

Ad esempio per avviare una sessione web di WhatsApp potrebbe essere necessario l’utilizzo dell’impronta digitale, un po’ come avviene per lo sblocco del telefono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, si potrà entrare di nascosto: merito di una nuova App

WhatsApp, novità per la privacy: in arrivo la funzione contro gli spioni

L’introduzione dell’impronta digitale è ancora in fase di sviluppo e diventerà effettiva con i prossimi aggiornamenti. Questa versione Beta rilasciata sta testando tutte le modalità adatte a migliorare la privacy degli utenti. Fino ad oggi per aprire la sessione web di WhatsApp basta inquadrare il Qr Code sul nostro smartphone e aprire la conversazione su una pagina del nostro browser sul Pc. Questo chiaramente espone anche a dei rischi, visto che basta un attimo di distrazione, lasciando incustodito il computer per far accedere qualcuno alle nostre conversazioni. Una volta aperta la chat, infatti, l’app rimane in funzione anche senza avere più il telefono a portata di mano.

Proprio per ovviare a questo dovrebbe essere introdotta l’impronta digitale, che costringerà chiunque voglia accedere a “sbloccare” ogni volta il sistema, come avviene con lo smartphone.

Se la versione Beta darà i risultati sperati, a breve sarà lanciata definitivamente la nuova funzione per tutti gli utenti dell’App verde americana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, alcuni messaggi hackerano l’account: quali sono