Wanda Nara, notte di fuoco: si mostra senza veli – FOTO

Wanda Nara ha deciso di scombussolare la notte a milioni di suoi fan pubblicando una foto su Instagram dov’è praticamente senza veli

Wanda Nara ha deciso letteralmente di far impazzire i suoi fan di Instagram e non solo pubblicando una foto molto piccante intorno alla mezzanotte. Nel post ha scritto “I miei piani per il venerdì, andare a dormire” e siamo sicuri che lei ci sarà riuscita, ma c’è chi dopo averla vista avrà passato la notte insonne. La moglie di Icardi, infatti, ha mostrato il suo decollété (quasi) senza alcun velo. Addosso solamente una sorta di reggiseno che copriva poco e niente. Esagerata come sempre, la Nara non si smentisce mai.

LEGGI ANCHE—> Naike Rivelli senza intimo sul web: si vede tutto – FOTO

Charlotte Caniggia contro Wanda Nara: “Sono più bella di lei”

Charlotte Caniggia, figlia del calciatore Claudio, in questi giorni ha debuttato in argentina con il programma Cantando 2020. In studio, però, si sono subito accese le scintille quando qualcuno l’ha paragonata a Wanda Nara. Lei ha infatti risposto duramente: “No, sono io e non Wanda. Io sono molto più bella di Wanda. Mi hai ucciso”. Poi ha insultato pesantemente la madre del giurato.

Visualizza questo post su Instagram Mi plan de viernes por la noche 🙄 A dormirrrrrrr 😴 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 18 Set 2020 alle ore 3:16 PDT

LEGGI ANCHE—> Wanda Nara col vestito aperto, scollatura da capogiro – FOTO