USA, sparatoria a Rochester: 2 persone morte e 14 ferite. Lo ha reso noto la polizia dello Stato di New York sottolineando che il tutto si è verificato all’interno di una festa con più di 100 persone presenti

Due persone, un uomo e una donna, sono stati uccise durante una festa all’interno di una abitazione di Rochester, con almeno 100 invitati presenti. Altre 14 sono rimaste ferite, in quella che viene ricordata come la sparatoria più grande mai registrata nella città americana.

La violenza è avvenuta nel blocco 200 di Pennsylvania Avenue, in una residenza situata non lontano dal Rochester Public Market.

Le identità delle due vittime non sono state rese pubbliche in attesa della notifica dei parenti. Il capo della polizia locale, Mark Simmons, ha riferito che le vittime avevano circa 20 anni.

“Questa è davvero una tragedia di proporzioni epiche“, ha sottolineato Simmons alla stampa americana, come riporta il Guardian.

“E’ un evento davvero catastrofico per la nostra comunità e ancor più grave visto il momento che tutti noi stiamo vivendo. Faremo davvero di tutto per assicurare alla giustizia i responsabili di questo scempio“.

Delle 14 persone che sono rimaste ferite per colpa degli spari, nessuna è al momento in pericolo di vita. Il capo della polizia ha sottolineato come tutti sono stati trasportati tempestivamente ai due principali ospedali della città, ovvero allo Strong Memorial Hospital e al Rochester General Hospital.

I fatti si sono verificati durante la notte tra venerdì e sabato, tra le 2 e le 5 di mattina.

Nessun sospetto è stato per ora fermato. Al momento la polizia sta cercando di capire quale sia stato il movente della sparatoria e il perchè di tanta violenza gratuita all’interno di una festa. Non è dato sapere quale sia il numero dei responsabili.

