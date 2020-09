Torino, incidente in scooter: muore un uomo

Un tragico incidente nei pressi di Torino, che ha visto coinvolto un uomo a bordo di uno scooter, si è verificato nella mattinata di oggi 19 settembre

Poche ore fa a Torino, per la precisione in via Pietro Cossa all’altezza del civico 205, uno scooter era in viaggio da piazza Cirene verso corso Appio Claudio. L’uomo, come riportato da TorinoToday, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo sull’asfalto durante una curva. Sul posto è accorsa immediatamente la polizia locale insieme ai sanitari, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità indagano sulla dinamica dell’incidente per il quale non sarebbero coinvolti altre parti.

Como, tampona moto: incidente fatale per una donna

Stamane, anche a Valassina (Como), uno scooter è stato protagonista di un incidente intorno alle 9 del mattino. Nello scontro è rimasta uccisa una donna, mentre il conducente (uomo di 56 anni) è in ospedale con il codice giallo. A tamponarli un uomo a bordo di un’auto che si è poi dato alla fuga. La polizia lo ha comunque identificato in poco tempo ed emesso il fermo.

