Rottamazione auto, bonus fino a 10 mila euro: come ottenerli

Bonus fino a 10 mila euro per la rottamazione delle auto, ma non per tutti: scopriamo quali sono i requisiti per ricevere l’incentivo

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato lo stanziamento di 70 milioni di euro per incentivare i cittadini ad acquistare vetture a bassa emissione Dal 1° agosto di quest’anno sono scattati i bonus anche per l’acquisto di auto con motori Euro6. Il rimborso per la rottamazione può arrivare fino al diecimila euro.

Il meccanismo del bonus è simile, in parte, a quello dell’anno scorso ma con il Decreto Rilancio sono state introdotte diverse novità. Ora è infatti previsto un incentivo anche per auto con motore termico diesel e benzina.

LEGGI ANCHE—> Pensioni, la ministra Catalfo studia diversi cambiamenti: i dettagli

Rottamazione auto, i requisiti per accedervi

I requisiti da rispettare per poter accedere all’incentivo sono diversi, di cui due principali. Il primo riguarda la scelta di veicoli ad emissioni di CO2 fino a 110 g/km. Il secondo riguarda il prezzo di listo che non dovrà superare i 48.800 euro IVA inclusa.

Per quel che riguarda le Euro6, il bonus sarà di 3500 euro con rottamazione e di 1750 euro nel caso in cui non vi sia la rottamazione di alcun veicolo precedente.

Le auto ibride ed elettriche vengono distinte in due fasce in base al valore delle emissioni.

Veicoli che vanno da 0 a 20 g/km di CO2 portano in dote tra i 6000 ed i 10000 euro di bonus, a seconda se l’acquisto avviene o meno con la rottamazione.

ed i di bonus, a seconda se l’acquisto avviene o meno con la rottamazione. Per i veicoli da 21 a 60 g/km di CO2 l’ecobonus sarà di 6500 euro in caso di rottamazione, mentre di 3500 euro senza rottamazione.

L’ecobonus garantisce, in più, uno sconto rottamazione su tutte le auto nuove che verranno acquistate fino al 31 dicembre 2021 e con emissioni di CO2 fino a 60 g/km e con un prezzo di listino fino a 61.000 € IVA inclusa (50.000 € IVA esclusa).

LEGGI ANCHE—> Microsoft, scoperto un gravissimo bug legato alla rete locale