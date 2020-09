Ricette dolci: come preparare la torta con banane, mele e lamponi

Un dolce con frutti di stagione, adatto per dessert di fine pasto o per merenda. Vediamo compre preparare la torta con banane, mele e lamponi

Un dessert facile e veloce da preparare, gustoso, morbido ed adatto a tutti. Cosa c’è di meglio? La torta banane, mele e lamponi, composta da tutti frutti di stagione e, quindi, facilmente reperibili, sorprenderà ogni commensale per la sua bontà. Vediamo come prepararla.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

2 banane

150 g di lamponi

una mela

succo di un limone

2 uova

3 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di miele

5 cucchiai di farina

un cucchiaino di lievito in polvere

5 cucchiai d’olio exo

zucchero a velo

Procedimento per preparare una gustosa torta con banane, mele e lamponi

Per iniziare a preparare un’ottima torta con banane, mele e lamponi, partire sbucciando le banane. Tagliarle dunque a rondelle e irrorarle con il succo di limone. Tagliare la mela in quattro spicchi, sbucciarli, eliminare il torsolo e affettarle. Sciacquare, in fine, i lamponi e asciugarli per bene con carta assorbente. A questo punto, sbattere le uova in una ciotola con il miele e lo zucchero, unire la farina setacciata con il lievito e l’olio. Mescolare bene con una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo.

Al suddetto unire le banane sgocciolate, i lamponi e le fettine di mela. Versare il composto in uno stampo rettangolare di 20×30 cm foderato con carta da forno. Cuocere in forno caldo a 200°C per 20 minuti. Lasciar intiepidire la torta, tagliarla a quadretti e cospargerli di zucchero a velo.

CONSIGLIO: questo dolce è ottimo anche con altri tipi di frutta, come pere o pesche. Se è di vostro gradimento, potete servire la torta con panna fresca liquida o leggermente montata.