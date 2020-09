Palamara, confermata espulsione dall’ANM: un solo voto a suo favore

L’Associazione Nazione dei Magistrati ha confermato l’espulsione del magistrato Luca Palamara. L’uomo era stato anche presidente dell’ANM.

L’Associazione Nazionale dei Magistrati ha confermato l’espulsione del Pm Luca Palamara per gravi violazioni del codice etico. L’uomo era stato presidente dell’ANM durante gli anni del governo Berlusconi. L’assemblea generale ha dunque deciso di confermare il provvedimento varato il 20 Giugno dal Comitato direttivo Centrale. Soltano un voto a favore del ricorso presentato da Palamara. Le indagini che lo vedono imputato a Perugia per corruzione, riguardano due rapporti molto sospetti intrattenuti dal magistrato. Le due persone coinvolte sono il lobbista Francesco Bellavista Caltagirone e Fabrizio Centofanti.

Caso Palamara, le accuse contro il magistrato

Secondo l’accusa, il magistrato avrebbe ottenuto da queste due persone viaggi e diversi benefit per la sua famiglia, come ad esempio della vacanze pagate, in cambio di alcuni favori. Tra questi, la richiesta di favorire la nomina di Giancarlo Longo a procuratore capo di Gela. Palamara avrebbe accettato diversi legali per poi effettivamente fare pressioni per favorire Longo, anche se la sua nomina fu in seguito bloccata da un intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Palamara dal canto suo, continua a difendersi e a proclamarsi innocente. Più volte in questi mesi ha rilasciato delle interviste per difendere la sua posizione. Aveva anche dichiarato che non avrebbe mai lasciato di sua intenzione la magistratura. Purtroppo, la sua decisione di impugnare il provvedimento dell’ANM non ha avuto gli esiti sperati.

