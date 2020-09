Si sono concluse pochi istanti fa le qualifiche per il Gran Premio di MotoGP in programma in Emilia Romagna. Pole position per Maverick Vinales, Valentino Rossi parte settimo

La MotoGP fa nuovamente tappa in Italia, a una settimana dal GP di Misano. Pochi istanti fa, si sono concluse le qualifiche per il Gran Premio d’Emilia Romagna 2020, che sicuramente lasciano presagire una domenica di gara spettacolare. I piloti sembrano già essere pronti a darsi battaglia per conquistare il gradino più alto del podio.

Dalla prima posizione in griglia di partenza partirà Maverick Vinales, che ha registrato il miglior tempo a bordo della sua Yamaha. Bene Miller, che completa la prima fila e partirà secondo. Seconda fila composta da Quartararo ed Espargaro, che non hanno girato troppo lontani dai primi della classe. Qualche problema per Valentino Rossi, che si dovrà accontentare della settima posizione in griglia di partenza.

