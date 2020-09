Morto Franco Verona, era il padre delle penne stilografiche

All’età di 90 anni è morto il ‘padre’ delle penne stilografiche, Franco Verona, che era proprietario dell’azienda Aurora

All’età di 90 anni si è spento, come riferito dal quotidiano la stampa, il papà delle penne stilografiche Franco Verona. Non sono state rese note le cause della morte ma, probabilmente, dovute dall’età avanzata. Ci lascia dunque il proprietario dell’azienda torinese ‘Aurora’.

LEGGI ANCHE—> Covid, Crisanti attacca: “Vergogna assegnare G20 Salute a Lombardia”

Franco Verona, la storia

L’azienda Aurora fu fondata nel 1919 da Isaia Levi e Franco Verona ne entrò all’interno come dipendente nel 1958. Nel corso degli anni, però, è diventato prima dirigente e poi proprietario del marchio. Oggi Aurora è conosciuta in tutto il mondo ed il 52% del fatturato proviene proprio dall’export. Due dei prodotti del marchio, la cilindrica Hastil e la penna a sfera Thesi, sono esposti nel museo Moma di New York.

LEGGI ANCHE—> Napoli, ragazzi aggrediti da un gruppo di persone in pieno centro