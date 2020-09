Mes, Di Maio: “Alimenta tensioni all’interno della maggioranza”

Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dei soldi stanziati dal Recovery Fund per l’Italia e del dibattito sul Mes.

Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA in cui ha rivendicato la grande vittoria ottenuta in Europa sul Recovery Fund. L’ex capo politico dei 5 Stelle ha infatti spiegato che adesso che sono stati stanziati questi 209 miliardi per il paese, di cui una parte a fondo perduto, l’obiettivo deve essere quello di spenderli bene.

Opinione condivisa anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che alcuni giorni fa, aveva invitato il governo a non commettere gli stessi che si fecero negli anni 80 con quello che definito un “assalto alla diligenza”. Il riferimento è alle spese folli di quegli anni che portarono il debito pubblico a salire in modo smisurato. Per quanto invece riguarda il Mes, tornato al centro del dibattito negli ultimi giorni, Di Maio ha dichiarato che “se noi alimentiamo il dibattito sul Mes non facciamo nient’altro che creare tensioni nella maggioranza”.

Recovery Fund, Gualtieri attacca Salvini e Meloni

Alcuni giorni fa, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha criticato duramente l’opposizione per le opinioni critiche espresse riguardo il Recovery Fund.

In un intervento a Omnibus, in onda su La7, il Ministro ha infatti dichiarato che “Salvini e Meloni dicono delle cose incredibili e per me è vergognoso che, dopo aver sottovalutato il virus, dato cattivi esempi e detto che le mascherini non vanno messe, ora se ne escano così. Dire di preferire avere meno soldi rispetto ad averne di più ma con maggiori tasse e meno servizi perché ‘L’Europa fa schifo’ è davvero assurdo. Vedo un certo imbarazzo da parte di Salvini e Meloni che, dopo una campagna in cui dicevano che il futuro è allontanarsi dall’Europa, adesso sono privi di argomenti”.

