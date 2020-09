Elisabetta Canalis ha da pochi secondi pubblicato una fotografia che sta mandando letteralmente in visibilio i tantisismi fan che la seguono. Ecco cosa ha pubblicato.

Elisabetta Canalis è da decenni tra le donne più belle d’Italia. La ragazza ha ormai un noto passato che la vedono protagonista assoluta delle passere del Paese, con tante collaborazioni di altissimo livello. La sua vita da WAGS, poi, l’hanno consacrata ufficialmente come una delle donne più amate e discusse d’Italia, con delle immagini e dei calendari che di certo non sono facili da dimenticare. Oggi, però, Elisabetta Canalis ha osato come mai prima, mostrando sul proprio profilo ufficiale Instagram una versione di sé veramente spinta, che non lascia molto spazio all’interpretazione.

Elisabetta Canalis completamente nuda su Instagram – FOTO

Elisabetta Canalis è una delle donne italiane più seguite su Instagram. La ragazza, infatti, pubblica sempre dei contenuti veramente interessanti, con tanti che amano interagire con lei. Per questo i suoi followers sono davvero parecchi e continuano inevitabilmente a crescere giorno dopo giorni. Oggi la ragazza ha alzato ulteriormente il livello dei propri contenuti, postando un’immagine di sé mentre è praticamente nuda, senza vestiti, in fondo all’acqua. La figure morbide del suo corpo sono incredibili. In basso l’immagine postata pochi minuti fa.