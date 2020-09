Dramma a Napoli, muore giovane calciatore: possibile infarto 

Tragedia terribile nel napoletano: Cristian Dell’Aversano, calciatore di appena 22 anni, è morto stroncato da un malore mentre si apprestava ad entrare in campo. L’autopsia chiarirà il tutto ma molto probabilmente si tratta di un infarto.

Dramma terribile nel napoletano: Cristian Dell’Aversano, giovane calciatore di appena 22 anni, è morto stroncato da un malore proprio durante l’ingresso in campo. La tragedia, come racconta l’ANSA, si è consumata ieri sera a Giugliano in provincia di Napoli. Il ragazzo, studente e tesserato del Boys Melito che milita in prima categoria, si è sentito male mentre si stava per disputare una partita di allenamento con alcuni amici.

Muore giovane calciatore

Cristian si è accasciato al suolo e purtroppo non c’è stato nulla da fare: i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. “Non ci sono parole né pensieri per descrivere certe cose, tu Christian un ragazzo dal cuore d’oro, giocherellone e tanto tanto voluto bene da tutti noi ci lasci così, di stucco, impietriti. Tutti noi, la società, i ragazzi e tutti coloro che ti conoscono portano le più sentite condoglianze alla famiglia dell’Aversano per la scomparsa improvvisa del nostro amato Chry!!”, si legge sulla pagina Facebook della società sportiva.

La stessa, poi, ha comunicato di aver sospeso per questo weekend tutte le attività in segno di cordoglio. “La società comunica che tutte le attività sportive di questo fine settimana sabato 19 e domenica 20 sono sospese nel rispetto del nostro caro Christian e delle sua famiglia”, si legge precisamente nella nota. L’autopsia chiarirà quanto accaduto, ma molto probabilmente si è trattato di un infarto.

